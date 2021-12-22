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Son dakika yerel: Göç İdaresi Müdürlüğü'nden liseli gençlere uyum semineri - Son Dakika

Son dakika yerel: Göç İdaresi Müdürlüğü'nden liseli gençlere uyum semineri

22.12.2021 21:26

Son dakika haberler: Göç İdaresi Müdürlüğü'nden liseli gençlere uyum semineri Kütahya'nın Simav ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik uyum semineri düzenlendi.

Göç İdaresi Müdürlüğü'nden liseli gençlere uyum semineri

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik uyum semineri düzenlendi. Kütahya Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe 12 yabancı uyruklu öğrencinin yanı sıra, aynı sınıfta öğrenim gören Türk arkadaşları da katıldı.

Göç Uzmanı Furkan Kılınç tarafından yapılan sunumda, yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek okullara başvuruları, sınavları, tercihleri ve Türkiye'nin en iyi üniversiteleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Kütahya Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Demir, 18 Aralık tarihinin 'Dünya Göçmenler Günü' olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yabancı uyruklu göçmenlere misafirperverlik gösterildiğini, bu sürecin en verimli bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Yabancı uyruklu öğrenci Ahmet Kurdi, Simav İmam Hatip Lisesi'ne geldiğinde hiç Türkçe bilmediğini belirterek, arkadaşları tarafından destek gördüğünü ve memnuniyetini ifade etti.

Yabancı uyruklu 11'inci sınıf öğrencisi Ali Nasır, Suriye'den geldiğini ve elektronik mühendisi olmak istediğini söyledi.

Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Ramazan Yolcu, yabancı uyruklu öğrencilerle eğitim çalışmalarına üç yıl önce başladıklarını belirtti. Yolcu " Yabancı uyruklu öğrencilerimiz için bir oryantasyon uyguladık ve diğer öğrencilerimizle onları tanıştırdık. Üç yıllık süreç içinde Türkçeyi doğru kullanmaları için çalışmalar yaptık. Ensar ve muhacir vasfını örnek alarak, öğrencilerimizle kaynaşmalarını sağladık. Kendi öğrencilerimiz ile birlikte yabancı öğrencilerin de sınavlarında başarılara imza atmayı amaçlıyoruz" dedi.

Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Dursun Gülseren, bilgilendirme toplantısından yabancı uyruklu öğrencilerin istifade ettiklerini belirterek, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Kütahya Göç İdaresi İl Müdürü Hüseyin Demir, sosyal uyum ve kariyer günleri kapsamında etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Demir, "Simav'dan başlayıp, Kütahya'nın merkezi ve tüm ilçelerindeki yabancı uyruklu öğrencilerle vatandaşları ziyaret ederek, uyum seminerlerine devam edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika yerel: Göç İdaresi Müdürlüğü'nden liseli gençlere uyum semineri
Son dakika yerel: Göç İdaresi Müdürlüğü'nden liseli gençlere uyum semineri
Son dakika yerel: Göç İdaresi Müdürlüğü'nden liseli gençlere uyum semineri
Son dakika yerel: Göç İdaresi Müdürlüğü'nden liseli gençlere uyum semineri

Göç İdaresi Müdürlüğü, İmam Hatip Liseleri, Simav, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Göç İdaresi Müdürlüğü'nden liseli gençlere uyum semineri - Son Dakika


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