Son dakika yerel: Kaymakam Yılmazer şehit ailesiyle iftar açtı - Son Dakika
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Son dakika yerel: Kaymakam Yılmazer şehit ailesiyle iftar açtı

20.04.2022 09:28
Son dakika yerel: Kaymakam Yılmazer şehit ailesiyle iftar açtı

Son dakika habere göre Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer ve eşi Seda Yılmazer ile birlikte şehit Ömercan Yekebağcı'nın ailesini ziyaret ederek iftar açtı.

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer ve eşi Seda Yılmazer ile birlikte şehit Ömercan Yekebağcı'nın ailesini ziyaret ederek iftar açtı.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı haneleri ziyaret ederek iftar sofrasında ailelerle buluşan Kaymakam Onur Yılmazer bu kezde Fırat Kalkanı Harekatı'nda 21 Aralık 2016'da Suriye Elbab Bölgesi'nde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın kardeşi Tolgahan Yekebağcı'nın evini ziyaret ederek Yekebağcı ailesiyle iftar sofrasında buluştu.

İftarın ardından şehidin ailesi ile sohbet eden Yılmazer, "Bugün şehidimizin kıymetli ailesiyle Ramazan vesilesi ile bir araya geldik. İftar sofralarına konuk olduk. İftarımızı açtık. Şehidimizin ruhu şad mekanı cennet olsun. Tüm şehit ailelerimize hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. - KARS

Son dakika yerel: Kaymakam Yılmazer şehit ailesiyle iftar açtı
Son dakika yerel: Kaymakam Yılmazer şehit ailesiyle iftar açtı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Kaymakam Yılmazer şehit ailesiyle iftar açtı - Son Dakika


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