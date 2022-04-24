Son dakika yerel: Koçarlı polisi hırsızlara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Son dakika yerel: Koçarlı polisi hırsızlara göz açtırmıyor

24.04.2022 11:45
Son dakika yerel: Koçarlı polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Son dakika yerel haberi: Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yıl başından bu yana meydana gelen 14 hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatırken, 5 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yıl başından bu yana meydana gelen 14 hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatırken, 5 şüpheli tutuklandı.

Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar ile suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, ilçede yıl başından bu yana meydana gelen 15 hırsızlık olayının 14'ü aydınlatıldı. Hırsızlık olayları ile ilgili gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor. Hırsızlık olaylarında çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - AYDIN

Son dakika yerel: Koçarlı polisi hırsızlara göz açtırmıyor
Son dakika yerel: Koçarlı polisi hırsızlara göz açtırmıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Koçarlı polisi hırsızlara göz açtırmıyor - Son Dakika


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