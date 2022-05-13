Son dakika yerel: Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası kutlandı - Son Dakika
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Son dakika yerel: Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası kutlandı

13.05.2022 11:32
Son dakika yerel: Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası kutlandı

Son dakika haberler: 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi yönetimi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi yönetimi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Macit Yalçın, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Adem Öztürk ve Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nural Sözatmaz ile birlikte, çalışan hemşireleri birimlerinde ziyaret ederek Hemşireler Gününü kutladı. Burada açıklamalarda bulunan Başhekim Uzm. Dr. Macit Yalçın, "Kalbi ile düşünüp, aklı ile planlayıp bedeni ile çalışan hepsi birbirinden kıymetli hemşire arkadaşlarımın hemşireler gününü kutluyorum. Sağlık alanında hizmet veren tüm iş kolları bizler için çok kıymetli, hepsi vaz geçilmez ancak hemşire arkadaşlarımızın ve onlarla aynı işi yapan ebe, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni arkadaşlarımızın ayrı bir yeri var. Sağlık ordumuzda sayısal olarak en yüksek kesimi sizler oluşturuyorsunuz. Hemşirelik sadece beden ile değil vicdan ile yapılan bir iştir. Yeri geldiğinde kendi hasta çocuğunu evde bırakıp başkalarının hasta çocuklarına şevkat gösterirsiniz, yeri gelir kendi hasta anne babalarınıza göstermediğiniz merhameti hastalarınıza gösterirsiniz, gece gündüz, hafta sonu, tatil bayram fark etmeksizin çalışmak zorunda olan nadir meslek gruplarından hemşirelik. İyi ki varsınız, hemşireler gününüz kutlu olsun" dedi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Adem Öztürk de; "Tüm hemşire arkadaşlarımın hemşireler günü kutlu olsun. Göreve geldiğimiz günden beri sizlerin sayesinde hastanemizde çok güzel işler yaptık, çok ciddi katkılar sağladık. Bu sizlerin hepinizin emeği, hepinizin başarısı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından görsel bir sunu yapıldı ve pandemi döneminde korona virüs nedeniyle kaybedilen sağlık çalışanları anıldı.

Etkinlikte konser de verilirken, hemşireler gönüllerince eğlenerek stres attı. - NEVŞEHİR

Son dakika yerel: Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası kutlandı
Son dakika yerel: Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası kutlandı
Son dakika yerel: Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası kutlandı
Son dakika yerel: Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası kutlandı
Son dakika yerel: Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası kutlandı

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Hemşireler Haftası, Devlet Hastanesi, 18 mayıs, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika yerel: Nevşehir Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası kutlandı - Son Dakika
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