Son dakika yerel: Tuzla'da AÇEM'Lİ çocuklar ara tatilde doyasıya eğlendi - Son Dakika

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- Tuzla'da AÇEM'Lİ çocuklar ara tatilde doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 3-6 yaş arasındaki çocuklar ve aileleri, bir haftalık ara tatilde doyasıya eğlendiler. Çocuklar, Tuzla Belediyesi'nin organizasyonu ile oyun merkezleri, hayvanat bahçeleri, müzeler, akvaryumlara gittiler.

Tuzla'da yaşları 3 ile 6 arasında değişen çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve okul öncesi eğitimlerini tamamlamak için gittikleri Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'nde bir haftalık ara tatilin ardından eğitimler başladı. Eğitime verilen bir haftalık tatili fırsata çevirmek isteyen Tuzla Belediyesi, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocuklar aileleri ile birlikte bir hafta boyunca oyun merkezleri, hayvanat bahçeleri, müze, akvaryuma gittiler. 910 anne ve çocuk, bir haftalık tatilde doyasıya eğlenerek stres attılar.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocukların eğitim gördüğü sırada motive olmalarının önemine değinerek, önümüzdeki dönemlerde de çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukları eğitime daha fazla motive edeceklerini belirtti.