Son dakika yerel: Vali Akın: "Etkinliklerle toplumsal bilinç kazandırılıyor" - Son Dakika
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Son dakika yerel: Vali Akın: "Etkinliklerle toplumsal bilinç kazandırılıyor"

03.03.2022 10:13
Son dakika yerel: Vali Akın: "Etkinliklerle toplumsal bilinç kazandırılıyor"

Edinilen son dakika haberine göre Kırşehir'de Deprem Haftası nedeniyle konuşan Vali İbrahim Akın, yapılan etkinliklerle toplumsal bilinç kazandırıldığını söyledi.

Kırşehir'de Deprem Haftası nedeniyle konuşan Vali İbrahim Akın, yapılan etkinliklerle toplumsal bilinç kazandırıldığını söyledi.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Vali Akın ziyaret edildi. Yapılan ziyarette konuşan her türlü olumsuz durumda riskleri azaltarak olayların afete dönüşmesini önlemenin önemine değinen Vali Akın, "İçişleri Bakanlığınca 2021 Yılı 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmiş, afetler konusunda toplumumuzda çok önemli bir farkındalık oluşturulması amaçlanmıştı. Yine İçişleri Bakanlığımızca 2022 yılı ise bu çalışmaların devamı niteliğinde olan, afet eğitim yılındaki teorik bilgiyi pratiğe dökmek amacıyla 'Afet Tatbikat Yılı' olarak ilan edildi. Deprem Haftası nedeniyle vatandaşlarımızın afetlere karşı bilinçlendirilmesi afetlerden kaynaklanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamaktadır" diye konuştu.

AFAD gönüllülerinin de yer aldığı ziyaret, İl AFAD Müdürü İbrahim Avşar'ın 'Deprem Haftası' etkinlikleri hakkında bilgiler vermesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Deprem Haftası, İbrahim Akın, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Vali Akın: 'Etkinliklerle toplumsal bilinç kazandırılıyor' - Son Dakika


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