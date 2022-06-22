Son dakika yerel: Yozgat POMEM'de 794 polis adayı mezun oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika yerel: Yozgat POMEM'de 794 polis adayı mezun oldu

22.06.2022 13:24

Son dakika yerel haberine göre Yozgat POMEM'de 794 polis adayı mezun olduYOZGAT Yozgat'ta yaklaşık 7 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yozgat POMEM'de 794 polis adayı mezun oldu

YOZGAT Yozgat'ta yaklaşık 7 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen 27. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mezun olan polis adaylarını tebrik eden Yozgat Valisi Ziya Polat, "Bu devletin, bu milletin emrinde, hizmetinde olacağız. Bu millet, oyunlarla karşı karşıya ama Allah'a şükür sizleri böyle yetiştiren anne babalarımız var. Allah'a şükür sizleri böyle yetiştiren, öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz var. Sizler bu imam bu inançla şehadet şerbeti içmek için koşar adımlarla ilerliyoruz. Şu an dünyanın dört bir tarafında bu millet için dünyaya adaleti sağlamak için mücadele eden kardeşlerimiz, ağabeylerimiz var. Bizler de aynı yolda büyüklerimizin yolunda ilerleyeceğiz." dedi.

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi ise okulun kurulduğu günden bu yana emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirtti. Kişi, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak 27. dönemde 794 vatan evladını mezun edecek olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesinden sonra 794 polis yemin etti. Yemin töreninin bitmesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri oyun havası eşliğinde mezuniyeti kutladılar. Bazı polis adayları ve aileleri de sevinç gözyaşı döktü.

Mezun olan öğrencilerden Seda Besli, "Biz çok zorlu bir eğitimden geçtik. Ben çok mutluyum, arkadaşlarım da öyle. Çok zor bir süreçti bizim için. Yeni gelecek arkadaşlarımıza da mezuniyeti rabbim nasip etsin." dedi. Samsun'un Bafra ilçesinden kızının mezuniyeti için gelen Sebahattin Besli ise, "Ne mutlu ki bizim gibi babalara, böyle evlatlar yetiştirdik. Türkiye Cumhuriyetine hayırlı olur. Çok mutluyum. Daha diyecek söz bulamıyorum." şeklinde konuştu.

Arabistan'dan gelen İlyas Dilbirli de, "Ben Arabistan'dan geldim, kızım mezun oldu çok sevinçliyim. Vatanımıza hayırlı olsun. Çok mutluyum." İfadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu
Kaynak: İHA

Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Yozgat POMEM'de 794 polis adayı mezun oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:40:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika yerel: Yozgat POMEM'de 794 polis adayı mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement