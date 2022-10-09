Sonbahar çiçeklerine artan ilgi satıcıları memnun etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sonbahar çiçeklerine artan ilgi satıcıları memnun etti

09.10.2022 13:05

Sonbahar çiçeklerine artan ilgi satıcıları memnun etti Sonbaharın en çok tercih edilen çiçekleri Denizli'de sonbaharın gelmesiyle birlikte, başta kasımpatı olmak üzere mevsim çiçeklerine olan ilginin artması satıcıların yüzünü güldürdü.

Sonbahar çiçeklerine artan ilgi satıcıları memnun etti

Sonbaharın en çok tercih edilen çiçekleri

DENİZLİ - Denizli'de sonbaharın gelmesiyle birlikte, başta kasımpatı olmak üzere mevsim çiçeklerine olan ilginin artması satıcıların yüzünü güldürdü.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte mevsim çiçeklerine olan talep arttı. Sonbaharın en çok talep gösterilen çiçekleri kasımpatı başta olmak üzere petunya, leylak, sıklamen ve hanımeli çiçeği oldu. Müşterilerine geniş ürün yelpazesinde çeşitli çiçek alternatifi sunan çiçekçiler, talepleri karşılayabilmek için mesailerini yoğunlaştırdı.

Hummalı çalışmalarını sürdüren çiçekçiler, bu sonbaharda çiçeklere olan ilginin geçen yıla oranla daha çok arttığına işaret etti. Çiçeklerin düzenli bakım ile daha uzun ömürlü hale geldiğine dikkat çeken satıcılar, vatandaşların her bir bitki hakkında bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Bir çiçek bebeğe bakar gibi emek istiyor"

Sonbaharın gelmesiyle satışlarında yüzde 20 artış yaşandığını dile getiren Derya Soydemir, "Sonbaharda vazgeçilemez çiçeklerimiz arasında kasımpatılarımız var. Satışlarımız sonbaharın gelmesiyle yüzde 20 arttı. Rengarenk ve göz alıcı çiçeklerimiz var. Müşterilerimiz en çok Kasımpatı çiçeğini alıyor. Çünkü soğuğa çok dayanıklı. Petunya, Kasımpatı, leylak, sıklamen, hanımeli onlar gayet güzel. Fiyatlarda uygun olduğu için çok satılıyor. Çiçek almaya genellikle herkes geliyor. Vatandaşlar, çiçek tercih ederken mevsimine ve cinsine bakıyor. Bundan dolayı sonbaharın vazgeçilemez olan çiçeği kasımpatılar diyebilirim. Bizim en çok ilkbahar ve sonbahar da oluyor. Çok fazla olmasa da satışlardan memnunuz. Satışlarımız yavaş yavaş artamaya başladı. Bu iş zor ve emek istiyor. Çiçeğe sevgi ile bakmak gerekiyor. Bir çiçek bebeğe bakar gibi emek istiyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kepçe operatörü damat, gelini babaevinden kepçeyle aldı Kepçe operatörü damat, gelini babaevinden kepçeyle aldı Denizli gündem haberi: Denizli'de kepçe operatörü damat, gelini babaevinden kepçeyle aldı Denizli gündem haberi: Denizli'de kepçe operatörü damat, gelini babaevinden kepçeyle aldı Taklalar atarak hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı Taklalar atarak hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sonbahar çiçeklerine artan ilgi satıcıları memnun etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 18:31:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sonbahar çiçeklerine artan ilgi satıcıları memnun etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement