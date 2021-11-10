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Sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı - Son Dakika

Sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı

10.11.2021 12:54
Sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde temizlik işçisi sonbahar yaprakları ile ' 10 Kasım' yazdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde temizlik işçisi sonbahar yaprakları ile ' 10 Kasım' yazdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Erbaa Belediyesi temizlik işçisi Ayhan Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda ağaçlardan dökülen yapraklarla '10 Kasım' yazdı. Arslan, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anısında hazan mevsiminde dökülen yapraklarla 10 Kasım yazmaya karar verdiğini söyledi. - TOKAT

Sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı
Sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı

Temizlik İşçisi, Sonbahar, 10 Kasım, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sonbahar yaprakları ile '10 Kasım' yazdı - Son Dakika


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