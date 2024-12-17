Sorgun Belediyesi'nden İkametgah Taşıyanlara Hediye Çeki - Son Dakika
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Sorgun Belediyesi'nden İkametgah Taşıyanlara Hediye Çeki

Sorgun Belediyesi\'nden İkametgah Taşıyanlara Hediye Çeki

Sorgun Belediyesi, ikametgahını Sorgun'a taşıyan vatandaşlara hediye çeki vereceğini açıkladı. Kampanya, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

17.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:22
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Sorgun Belediyesi, ilçenin nüfusunu artırmak ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla ikametgahını Sorgun'a taşıyan vatandaşlara hediye çeki vereceğini duyurdu. Kampanya için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Sorgun'un Geleceği İçin Sen de Adım At!" sloganıyla başlatılan kampanyayı sosyal medya hesabından duyurdu. İkametgahını Sorgun'a taşıyan vatandaşların belediye tarafından hediye çeki ile ödüllendirileceğini belirten Başkan Ekinci, ilçenin gelişimine destek olma çağrısında bulundu. Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ekinci, "Şehrimizde yaşayan öğrenci ve memur kardeşlerime sesleniyorum: İkametgahınızı Sorgun'a taşıyarak ilçemizin nüfusuna katkıda bulunun ve gelişimimize destek olun. Biz de sizlere küçük bir teşekkür olarak hediye çeki vereceğiz. Bu kampanya, ilçemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek olan kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, ikametgahlarını Sorgun'a taşıdıklarına dair belgeyle belediyeye başvurmaları yeterli olacak. Başvuruların ardından hediye çekleri belediye tarafından teslim edilecek. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sorgun Belediyesi'nden İkametgah Taşıyanlara Hediye Çeki - Son Dakika

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