Sorgun Belediyesi, Ramazan Boyunca İftar Çadırı Kuruyor - Son Dakika
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Sorgun Belediyesi, Ramazan Boyunca İftar Çadırı Kuruyor

Sorgun Belediyesi, Ramazan Boyunca İftar Çadırı Kuruyor

Sorgun Belediyesi, Ramazan ayında her gün bin kişiye sıcak yemek ikram edecek iftar çadırı kuracak. Başkan Ekinci, gıda yardımlarının da devam edeceğini belirterek dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı.

28.02.2025 12:24  Güncelleme: 12:29
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Sorgun Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda kuracağı iftar çadırında her gün bin kişiye sıcak yemek ikram edecek. Hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen iftar programında yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve iftar saatinde görev başında olan kamu personeli ağırlanacak.

Ramazan'ın bereketini ve dayanışmasını tüm ilçeye yaymayı amaçlayan belediye, gıda yardımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Ramazan öncesinde dağıtımına başlanan gıda paketlerinden bugüne kadar 4 bin adet ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı ve dağıtımlar halen sürüyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Hayırseverlerimizin desteğiyle her gün yüzlerce vatandaşımızı iftar soframızda buluşturacağız. Aynı zamanda gıda paketlerimizle de ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdüreceğiz. Bu dayanışma ruhunun Sorgun'da daim olmasını temenni ediyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sorgun Belediyesi, Ramazan Boyunca İftar Çadırı Kuruyor - Son Dakika

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