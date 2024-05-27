Sorgun Belediyespor, BAL'a yükseldi - Son Dakika
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Yerel

Sorgun Belediyespor, BAL'a yükseldi

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Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off maçlarını lider olarak tamamlayan Sorgun Belediyespor, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Yozgat'ı temsil etme hakkını elde etti.

27.05.2024 15:12  Güncelleme: 15:25
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off maçlarını lider olarak tamamlayan Sorgun Belediyespor, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Yozgat'ı temsil etme hakkını elde etti.

Sorgun ekibi, konuk ettiği İl Özel İdarespor'u 1-0 yenerek, şampiyon oldu ve şampiyonluk sevincini taraftarıyla birlikte yaşadı. Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A ve B grubunu ilk iki sırada tamamlayan 4 takım Play-Off mücadelelerine hak kazandı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakaların son haftasında Sorgun Belediyespor ile İl Özel İdarespor karşı karşıya geldi.

Maçtan 1-0 galibiyetle ayrılan Sorgun ekibi, ligde şampiyon oldu. Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta Yozgat Belediyesi Bozokspor'un şampiyon olup, 3. Lig'e çıkması nedeniyle statü gereği önümüzdeki sezon Yozgat'ı BAL'da temsil etme hakkını Sorgun Belediyespor elde etti. Sorgun Belediyespor, ligde şampiyon olup BAL'a yükselme sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Sorgun Belediyespor, BAL\'a yükseldi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sorgun Belediyespor, BAL'a yükseldi - Son Dakika

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