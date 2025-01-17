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Sorgun'da çocuklar sinema ile tanıştı

Sorgun'da çocuklar sinema ile tanıştı Sorgun Belediyesi sinema salonunda ilkokul ve ortaokul öğrencileri sinema ile tanıştı.

17.01.2025 20:21
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Sorgun'da çocuklar sinema ile tanıştı

YOZGAT - Sorgun Belediyesi sinema salonunda ilkokul ve ortaokul öğrencileri sinema ile tanıştı.

Sorgun Belediyesi'nin düzenlediği sinema günleri çerçevesinde Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sinema ile tanıştı. Sorgun Belediyesi servis aracıyla okullarından alınıp sinema salonuna getirilen öğrenciler meraklı ve heyecanlı bakışlarla film izledi. Daha önce hiç sinemaya gitmemiş olan çocuklar keyifli anlar yaşarken bir yandan da bilgi sahibi oldu. 120 filmini izleyen çocuklar, 1. Dünya Savaşı esnasında yaşanan bir olaydan yola çıkan konusu sayesinde tarihi zihinlerinde canlandırma fırsatı buldu.

Okul Müdürü Alper Kapan, yılsonu etkinlikleri dolayısıyla çocukları sinema etkinliğine getirdiklerini söyledi. "Cepheye mermi götüren çocuklarımızın gerçek hayat hikayelerini izleme imkanı buldular. Öğrencilerimiz filmden etkilendiler. Milli ve manevi değerleri vermeyi esas aldığımız için film güzeldi, amacımıza eriştik. Filmin kritiğini yapacağız. Bize bu imkanı sunan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'ye ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Filmi izleyen öğrencilerden Ayşenur Şahin "İlk defa sinemaya geliyorum. Filmi çok güzel buldum. Gerçekten çok etkilendim. Şehitlerimizi düşündüm" şeklinde konuştu.

Cemre Demir ise "İlk kez sinemaya geliyorum. Çok güzel buldum ve çok da etkilendim. Gazilerimizi ve şehitlerimizi öğrendik. Türkiye'mizi kurtarmak için gösterdikleri çabayı öğrendim" cümlelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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