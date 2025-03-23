Sorgun'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Sorgun'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri doğadaki yaban hayvanları için yem bıraktı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Üçtepeler Tabiat Parkı ve çevresine yem bırakarak canlıların hayatta kalmasına yardımcı oldu. Ormanlık alanların korunmasına ve yasadışı avcılığa yönelik kontrol faaliyeti yapan Jandarma personeli, denetim ve faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.