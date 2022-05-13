Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış

13.05.2022 13:19
Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış

Kayseri'de bulunan bir lisede geleneksel olarak düzenlenen 'Kan Ver Can Ver' etkinliğinde, okul yönetimi ve öğrenciler kan bağışında bulundu.

Kayseri'de bulunan bir lisede geleneksel olarak düzenlenen 'Kan Ver Can Ver' etkinliğinde, okul yönetimi ve öğrenciler kan bağışında bulundu.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nde geleneksel kan verme etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 8 yıldır 'İyilik ve kan vermek sizin kanınızda var' sloganı ile düzenlenen etkinlikte okul yönetimi ve öğrencilerin yanı sıra 18 yaşını geçmiş vatandaşlar da katılarak kan bağışında bulundu. Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bülent Kaya, kan vermenin çok önemli olduğunu belirterek, bu sene hedeflerinin 72 ünite kan olduğunu söyledi. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için kan bağışının çok önemli olduğunu söyleyen Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bülent Kaya; "Kilim Sosyal Bilimler Lisesi olarak geleneksel kan bağışı kampanyamızı devam ettiriyoruz. Geçen sene pandemiden dolayı 48 ünite kan vermiştik, bu sene bunu biraz daha yükseltmek istiyoruz. Mahalledeki vatandaşlarımızla, öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle böyle bir etkinlik düzenledik. Bu seneki hedefimiz 72 ünite kan vermek. Kızılay yetkilileri ile iletişime geçtikten sonra farkındalık olsun diye öğrencilerimizle 'Kan Ver Can Ver' kampanyasını düzenledik. Bu etkinlik 8 yıldır yaptığımız bir şey ama pandemi döneminde biraz ara vermiştik. Geçen yıl da pandeminin el verdiği şartlarda yapmıştık, bu sene tekrardan biraz daha fazla katılımla yapmak istiyoruz. Mahallemizde 18 yaşını geçmiş vatandaşlarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, idarecilerimizin hepsini kan vermek için okulumuza davet ediyoruz. Etkinlik sloganımız 'İyilik ve kan vermek sizin kanınızda var'. Kan verdiğiniz takdirde ihtiyaç sahibi insanlara çok kısa sürede ulaşıyor. Farkındalık olsun, bu sene kanımızı verelim. Kanımızı ve canımızı paylaşalım" dedi.

11. Sınıf Öğrencisi Haydar Can Tepeci ise, "Kan verdim ve kendimi iyi hissediyorum. Bir sıkıntım yok ve zaten bunu okul olarak düzenli yapıyoruz her yıl. İnsanlara yardım edebilmek ve hayatlarını kurtarabilmek için kan önemli bir değer taşıyor. Biz de üzerimize düşen vazifeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Matematik Öğretmeni Abdullah Örnek de, "Bunun çok anlamlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Okulumuz her sene bu etkinliği yapıyor ve ben de her sene burada kan vermiş oluyorum. Kan ihtiyacı sürekli olan bir şey ve bütün vatandaşları kan vermeye davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış
Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış
Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış
Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış
Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış
Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış
Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Son dakika: Enişte ve kaynına uyuşturucu operasyonu Son dakika: Enişte ve kaynına uyuşturucu operasyonu ZİÇEV Mürüvet Özbıyık Spor ve Etkinlik Salonu açıldı ZİÇEV Mürüvet Özbıyık Spor ve Etkinlik Salonu açıldı

Bülent Kaya, Kan Bağışı, Kayseri, İyilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:49:13. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement