Sosyal Bilimler Lisesi'nden örnek davranış - Son Dakika

Kayseri'de bulunan bir lisede geleneksel olarak düzenlenen 'Kan Ver Can Ver' etkinliğinde, okul yönetimi ve öğrenciler kan bağışında bulundu.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nde geleneksel kan verme etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 8 yıldır 'İyilik ve kan vermek sizin kanınızda var' sloganı ile düzenlenen etkinlikte okul yönetimi ve öğrencilerin yanı sıra 18 yaşını geçmiş vatandaşlar da katılarak kan bağışında bulundu. Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bülent Kaya, kan vermenin çok önemli olduğunu belirterek, bu sene hedeflerinin 72 ünite kan olduğunu söyledi. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için kan bağışının çok önemli olduğunu söyleyen Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bülent Kaya; "Kilim Sosyal Bilimler Lisesi olarak geleneksel kan bağışı kampanyamızı devam ettiriyoruz. Geçen sene pandemiden dolayı 48 ünite kan vermiştik, bu sene bunu biraz daha yükseltmek istiyoruz. Mahalledeki vatandaşlarımızla, öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle böyle bir etkinlik düzenledik. Bu seneki hedefimiz 72 ünite kan vermek. Kızılay yetkilileri ile iletişime geçtikten sonra farkındalık olsun diye öğrencilerimizle 'Kan Ver Can Ver' kampanyasını düzenledik. Bu etkinlik 8 yıldır yaptığımız bir şey ama pandemi döneminde biraz ara vermiştik. Geçen yıl da pandeminin el verdiği şartlarda yapmıştık, bu sene tekrardan biraz daha fazla katılımla yapmak istiyoruz. Mahallemizde 18 yaşını geçmiş vatandaşlarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, idarecilerimizin hepsini kan vermek için okulumuza davet ediyoruz. Etkinlik sloganımız 'İyilik ve kan vermek sizin kanınızda var'. Kan verdiğiniz takdirde ihtiyaç sahibi insanlara çok kısa sürede ulaşıyor. Farkındalık olsun, bu sene kanımızı verelim. Kanımızı ve canımızı paylaşalım" dedi.

11. Sınıf Öğrencisi Haydar Can Tepeci ise, "Kan verdim ve kendimi iyi hissediyorum. Bir sıkıntım yok ve zaten bunu okul olarak düzenli yapıyoruz her yıl. İnsanlara yardım edebilmek ve hayatlarını kurtarabilmek için kan önemli bir değer taşıyor. Biz de üzerimize düşen vazifeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Matematik Öğretmeni Abdullah Örnek de, "Bunun çok anlamlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Okulumuz her sene bu etkinliği yapıyor ve ben de her sene burada kan vermiş oluyorum. Kan ihtiyacı sürekli olan bir şey ve bütün vatandaşları kan vermeye davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ