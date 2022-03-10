Sosyal girişimci kadınlar tecrübelerini paylaştı - Son Dakika

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Sosyal Girişimcilik Ekosisteminde Kadınlar" adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, sosyal girişimcilik ile tanışan kadınlar, tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi gençlerin sosyal girişimcilik alanında mesafe kat edebilmesi adına faaliyetlerine devam ederken, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Sosyal Girişimcilik Ekosisteminde Kadınlar adlı etkinlikte, sosyal girişimcilik ile hareket ederek iş dünyasına atılan kadınlar, tecrübelerini ve sosyal girişimciliğin hayatlarını nasıl değiştirdiğini, katılımcılara aktardı. Bangu, Bienvenü, Zeynep Büşra, X Design Factory ve Gözde Öncüer markalarının katıldığı etkinlikte kadın sosyal girişimciler markalarını tanıtırken, ürünlerini de sergileyerek sosyal girişimcilikte kadının yerini, yaşadıkları avantaj ve dezavantajları aktardı.

"Merkezimiz, Türkiye'de belediyeler arasında bir ilktir"

Etkinliğe gençlerin yanı sıra senarist, yazar, yönetmen Işıl Özgentürk, Prof. Dr. Gülten Sever ve Prof. Dr. İncilay Cangöz de katıldı. Ekinlikte sosyal girişimciler ve gençler ile bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezimizi, sosyal girişimciliğin yaygınlaşması adına kardeş şehrimiz Treptow-Köpenick ile birlikte 2018 yılında hayata geçirdik. Merkezimiz, Türkiye'de belediyeler arasında bir ilktir. Kısa sürede pek çok farklı etkinlik gerçekleştirerek her katmandan gencimize fayda sağlamaya devam ediyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte Eskişehir'imiz adına iyi işler yapmayı sürdüreceğiz. Bugün bu merkezden destek alarak sosyal girişimcilik alanında başarıya ulaşmış kadınlarımız burada. Dileğim, bu sayının daha da artması ve gençlerimizin zorlu hayat şartlarında kendi yolunu çizmesine daha fazla katkı sağlamak" dedi.

Başkan Ataç daha sonra sosyal girişimci kadınların ürünlerini inceledi. Sosyal girişimciler de Başkan Ataç'a gençlere sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür etti - ESKİŞEHİR