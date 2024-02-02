2\'si kanser olmak üzere 13 ilaç geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

BAKAN IŞIKHAN: 13 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde düzenleme yapıldığını bildirdi. Buna göre 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine alındı.

İLAÇLARIN LİSTESİNİ PAYLAŞTI

Ödeme listesine alınan ilaçların kategorisi ise şöyle; "2 adet kanser ilacı, 1 adet acil antihipertansif, 2 adet antibiyotik, 2 adet romatolojik hastalık ilacı, 1 adet antiromatizmal, 1 adet psikiyatri ilacı, 1 adet astım ilacı, 1 adet KOAH ilacı, 1 adet antibakteriyel, 1 adet antiviral."