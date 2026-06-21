Kadın cinayetlerinin dijital yansımaları değerlendirildi - Son Dakika
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Kadın cinayetlerinin dijital yansımaları değerlendirildi

Kadın cinayetlerinin dijital yansımaları değerlendirildi
21.06.2026 11:13  Güncelleme: 11:26
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Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Sinema Derneği iş birliğiyle ASSİM'de, kadın cinayetlerinin dijital çağdaki yansımalarını ele alan 'Sosyal Medya ve Kadın Cinayetleri' belgeseli izleyiciyle buluştu. TÜBİTAK destekli proje kapsamında hazırlanan belgesel, yedi kadın sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle yapılan görüşmelere dayanıyor.

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM), kadın cinayetlerinin dijital çağdaki yansımalarını ele alan "Sosyal Medya ve Kadın Cinayetleri" temalı belgesel izleyiciyle buluştu. Muratpaşa Belediyesi ile Antalya Sinema Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, sosyal medyanın adalet arayışındaki rolü ve dijital aktivizmin toplumsal etkileri farklı yönleriyle değerlendirildi.

Yönetmenliğini Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Evecen'in üstlendiği belgesel, Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki akademisyenler tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında hazırlandı. Belgesel, kadına yönelik şiddetle mücadele eden yedi farklı kadın sivil toplum kuruluşunun temsilcileriyle gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelere dayanıyor.

Belgeselde, kadın cinayetlerinin ardından adalet arayışının sosyal medya platformlarına taşınma süreci ile toplumsal travmaların dijital mecralarda nasıl görünürlük kazandığı çarpıcı örneklerle ele alınıyor.

Gösterimin ardından, projede yer alan akademisyenlerin katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, projenin ortaya çıkış süreci, dijital aktivizmin toplumsal etkisi, sosyal medyanın kamuoyu oluşturmadaki rolü ve medya etiği gibi başlıklar ele alındı.

Antalya Sinema Derneği Başkanı Okan Dilek, etkinlik hakkında bilgi verirken programın sonunda projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Öğr. Gör. Dr. Gökhan Evecen, Doç. Dr. Mehmet Kayakuş, Dr. Mehmet Arif Arık ve Deniz Mengilli'ye teşekkür belgeleri takdim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın cinayetlerinin dijital yansımaları değerlendirildi - Son Dakika

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