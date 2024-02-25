Sosyal medyada Bursa\'da köpek eti satışı iddiası gerçek dışı çıktı

Sosyal medyada bir hesabın Bursa'dan köpek eti satışı yapıldığını iddia etmesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı.
Sosyal medyada, "Damak tadınızın sınırlarını zorlayan kasap" sloganıyla "Deniz, yaban, yerli besi, av etleri ve alışılmışın dışında yüzlerce çeşit" ifadeleriyle oluşturulan hesap hayal ürünü çıktı. Paylaşımları gören vatandaşlar ise hesapla ilgili yetkililere çağrı yaptı.
"Bugüne kadar yediğiniz bütün etleri unutturacak bir lezzet, köpek eti" paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken, söz konusu hesaptan şu ifadeler paylaşıldı: "Köpek eti Asya tıbbında yüzyıllardır şifa amaçlı olarak tüketilir. Özellikle yaşlılar ve hastalarda yaraların çabuk iyileşmesinde verem başta olmak üzere pek çok akciğer hastalığında etkili olduğu rivayet edilir. Köpek sanılanın aksine etobur değil, hepçil bir hayvandır. Veteriner hekimlerimiz tarafından özel olarak hazırlanmış, et ve sebze yönünden zengin içerikli yemlerle beslediğimiz köpeklerimizin eti yumuşak olur ve bolca lif içerir. Hem protein bakımından zengin hem de b12 kaynağıdır."
"Nereden temin ediyorsunuz?" sorusuna ise hayal ürünü sosyal medya hesabı, "Ürünlerimiz yerli besidir. Bursa'da kendi çiftliğimizde yetirdiğimiz ve özel karışım yemlerle beslediğimiz hayvanlarımız sürekli veteriner kontrolünde geçirilir. Yemlerinde herhangi bir katkı maddesi veya antibiyotik bulunmaz" diye cevap verdi
Hesaptan 26 Aralık 2023 tarihinde yapılan ilk paylaşımda, yaban.kasap sayfasının 'sosyal deney' adı altında tamamen kurguya dayalı olarak açıldığı belirtildi.
Hesaptan yapılan açıklamada, "Bu sayfada yapılan paylaşımlar ile sosyal deney kapsamında bir kasap işletiliyormuş gibi gıda ürünü fotoğrafları paylaşılmaktadır. Paylaşılan görseller herkesin ulaşımına açık kaynaklardan temin edilen temsili fotoğraflardır. Bu sayfa aracılığı ile herhangi bir ticari faaliyet yürütülmemekte, hiçbir şekilde hayvan/hayvan ürünü satışı yapılmamaktadır. Bu sayfanın herhangi bir gerçek şahıs, kasap ya da işletme ile bağı bağlantısı bulunmamaktadır. Bu sayfa aracılığı hiçbir şekilde halkı yanıltıcı bilgi yayma amacı güdülmemektedir. (Kişi ya da topluluğun ismi) aracılığı ile bu sayfada yapılan paylaşımlar nedeniyle sosyal deney kapsamı dışında herhangi bir amaç uyuşmazlığı söz konusu olur ise paylaşım yapan kişilerin hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, bu sayfadan ve yapılan paylaşımlardan kaynaklanabilecek doğrudan ya da dolaylı zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamayacağını beyan eder" denildi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Sosyal medyada Bursa'da köpek eti satışı iddiası gerçek dışı çıktı - Son Dakika
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