Sosyal Medyada Taciz İddiası: Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Sosyal Medyada Taciz İddiası: Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de canlı yayında küçük yaşta bir kıza ağır sözler söyleyen şahıs adliyeye sevk edildi.

03.01.2025 16:30
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Canlı yayında ağır sözler eden şahıs adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir sosyal medya platformunun canlı yayınında ağza alınmayacak sözler söylediği gerekçesiyle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, M.M.G. isimli erkek şahsın sosyal medyada küçük yaşta kız çocuğuna ağza alınmayacak sözler söylediğine dair iddialarla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı SibeR Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli, 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçu çerçevesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, bugün B kapıdan Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, şahsın sosyal medya canlı yayınında polemiğe girdiği o anlar, başka bir kullanıcı tarafından kayıt alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sosyal Medyada Taciz İddiası: Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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