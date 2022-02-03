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Sosyal yaşam merkezi ile zorlukları aşıyorlar - Son Dakika

Sosyal yaşam merkezi ile zorlukları aşıyorlar

03.02.2022 14:11
Sosyal yaşam merkezi ile zorlukları aşıyorlar

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşamlarındaki zorlukları, güven duygusu içerisinde aşabilmeleri için faaliyetlerine devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşamlarındaki zorlukları, güven duygusu içerisinde aşabilmeleri için faaliyetlerine devam ediyor.

2009 yılından beri faaliyet gösteren merkezde, öz bakım ve günlük yaşam becerileri, akademik dersler, sanat eğitimi, ritim, drama, spor, halkoyunları gibi alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Tamamen ücretsiz olan merkezde eğitim alan, 18-70 yaş arası zihinsel yetersizliği bulunan 24 bireyin ulaşımları da eğitmen eşliğinde Tepebaşı Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Merkezden yararlanan ve bireyler de memnuniyetlerini ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi hakkında bilgi alabiliyor. - ESKİŞEHİR

Sosyal yaşam merkezi ile zorlukları aşıyorlar
Sosyal yaşam merkezi ile zorlukları aşıyorlar
Sosyal yaşam merkezi ile zorlukları aşıyorlar
Sosyal yaşam merkezi ile zorlukları aşıyorlar
Sosyal yaşam merkezi ile zorlukları aşıyorlar

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Sosyal Yaşam Merkezi, Tepebaşı, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sosyal yaşam merkezi ile zorlukları aşıyorlar - Son Dakika


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