Sosyolog Adem Palabıyık: "ABD'de Enes Kanter'in yoluna kırmızı halı serdiği Kılıçdaroğlu'na acaba hangi FETÖ'cülerin ve KHK'lıların listesi verildi"

Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde serbest bırakılması istenilen FETÖ'cülerin ve KHK'lıların listesinin Kılıçdaroğlu'na verilebileceğini söyledi.

Sosyolog Adem Palabıyık, İHA'ya yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti ile alakalı olarak muhakkak bazı anlaşmaların yapıldığını ve Biden'in en başından beri dillendirdiği 'muhalefet ile Erdoğan devrilmeli' söyleminin Kılıçdaroğlu'nu ABD'ye çeken cazip başlık olduğunu söyledi. Palabıyık, "Kılıçdaroğlu, muhalefet temsilcisi olarak ABD'ye gitti ve kendisi de bunun farkında. Çünkü ABD Başkanı Biden bir süre önce Türkiye'deki muhalefete bazı işaretler göndermişti. Demek ki Kılıçdaroğlu bu işaretleri görmüş ve kabul etmiş. Tabii AB'de de sadece Biden yok, FETÖ de var. Bildiğiniz gibi Kılıçdaroğlu, KHK meselesi ile alakalı FETÖ'nün sempatisini kazanacak açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların ABD'ye gidiş öncesine denk gelmesi tesadüf değil. Gitmeden önce bazı kesimlere mesaj iletmek zorundaydı, çünkü ABD'de kendisini karşılayacakların olması gerekiyordu. Karşılama, Kılıçdaroğlu'nun özgürlükten yana olduğuna dair kanaat oluşturacaktı ve FETÖ meraklıları mutlaka bu tavrı Kılıçdaroğlu'na göstermişler, yalnız bırakmamışlardır. Enes Kanter dahi Kılıçdaroğlu'nun yollarına kırmızı halı serecektir. Ayrıca muhakkak kendisine iktidara gelmesi halinde serbest bırakılması istenilen FETÖ'cü veya KHK'lıların bir listesi verilmiştir. KHK listesinde sadece FETÖ yok, PKK da var. Bu sebepten HDP'ye de ABD üzerinden göz kırpan bir tavır sergileyecektir. Lakin insan merak ediyor, ABD'de Kılıçdaroğlu'na acaba bir FETÖ ve KHK listesi verildi mi? Verildi ise bu nasıl bir liste?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının siyasal yolsuzluk olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun demokratik tövbe yapıp, siyaseti bırakması gerektiğini söyleyen Sosyolog Adem Palabıyık, "Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı olarak muhafazakar seçmene dair bazı adımlar atmaya çalışıyor ama bu adımların siyasal rüşvetler olduğu oldukça aşikar. Muhalefet partisi olarak güçlenebilmenin yolunu arayan Kılıçdaroğlu, anlaşıldığı kadarıyla bilmediği veya vakıf olmadığı sığ alanlarda yüzmeye çalışıyor. Ayrıca ülke tarihindeki sorunların ontolojisinden de haberdar olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir muhalefet parti liderinin ülkenin tarihinden haberdar olmaması veya bilgi sahibi olmaması da ayrıca trajik bir durumdur. Tarihsel bir hafızaya sahip olunmadığı takdirde, önerilen havada kaldığı ve ifadelerin çıkara dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Siyaset üretelim derken, ülkenin gündeminde olmayan ve AK Parti tarafından çözülen bir konuyu dile getirmek, devlet yönetiminden ne kadar uzak kalındığının da ispatıdır. 20 yıldır sadece muhalefet yapan fakat yaptığı muhalefet ile birlikte hatalarını kapatmak için 'helalleşme' kavramını kurban olarak seçen Kılıçdaroğlu, yaptığı hatanın siyasi bir rüşvet olduğunu anlamalı, demokratik tövbesini yapmalı ve siyasal arenadan çekilmelidir" ifadelerini kullandı. - BİTLİS