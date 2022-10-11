Sosyolog Adem Palabıyık: "ABD'de Enes Kanter'in yoluna kırmızı halı serdiği Kılıçdaroğlu'na acaba hangi FETÖ'cülerin ve KHK'lıların listesi verildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyolog Adem Palabıyık: "ABD'de Enes Kanter'in yoluna kırmızı halı serdiği Kılıçdaroğlu'na acaba hangi FETÖ'cülerin ve KHK'lıların listesi verildi"

11.10.2022 15:55
Sosyolog Adem Palabıyık: "ABD'de Enes Kanter'in yoluna kırmızı halı serdiği Kılıçdaroğlu'na acaba hangi FETÖ'cülerin ve KHK'lıların listesi verildi"

Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde serbest bırakılması istenilen FETÖ'cülerin ve KHK'lıların listesinin Kılıçdaroğlu'na verilebileceğini söyledi.

Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde serbest bırakılması istenilen FETÖ'cülerin ve KHK'lıların listesinin Kılıçdaroğlu'na verilebileceğini söyledi.

Sosyolog Adem Palabıyık, İHA'ya yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti ile alakalı olarak muhakkak bazı anlaşmaların yapıldığını ve Biden'in en başından beri dillendirdiği 'muhalefet ile Erdoğan devrilmeli' söyleminin Kılıçdaroğlu'nu ABD'ye çeken cazip başlık olduğunu söyledi. Palabıyık, "Kılıçdaroğlu, muhalefet temsilcisi olarak ABD'ye gitti ve kendisi de bunun farkında. Çünkü ABD Başkanı Biden bir süre önce Türkiye'deki muhalefete bazı işaretler göndermişti. Demek ki Kılıçdaroğlu bu işaretleri görmüş ve kabul etmiş. Tabii AB'de de sadece Biden yok, FETÖ de var. Bildiğiniz gibi Kılıçdaroğlu, KHK meselesi ile alakalı FETÖ'nün sempatisini kazanacak açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların ABD'ye gidiş öncesine denk gelmesi tesadüf değil. Gitmeden önce bazı kesimlere mesaj iletmek zorundaydı, çünkü ABD'de kendisini karşılayacakların olması gerekiyordu. Karşılama, Kılıçdaroğlu'nun özgürlükten yana olduğuna dair kanaat oluşturacaktı ve FETÖ meraklıları mutlaka bu tavrı Kılıçdaroğlu'na göstermişler, yalnız bırakmamışlardır. Enes Kanter dahi Kılıçdaroğlu'nun yollarına kırmızı halı serecektir. Ayrıca muhakkak kendisine iktidara gelmesi halinde serbest bırakılması istenilen FETÖ'cü veya KHK'lıların bir listesi verilmiştir. KHK listesinde sadece FETÖ yok, PKK da var. Bu sebepten HDP'ye de ABD üzerinden göz kırpan bir tavır sergileyecektir. Lakin insan merak ediyor, ABD'de Kılıçdaroğlu'na acaba bir FETÖ ve KHK listesi verildi mi? Verildi ise bu nasıl bir liste?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının siyasal yolsuzluk olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun demokratik tövbe yapıp, siyaseti bırakması gerektiğini söyleyen Sosyolog Adem Palabıyık, "Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı olarak muhafazakar seçmene dair bazı adımlar atmaya çalışıyor ama bu adımların siyasal rüşvetler olduğu oldukça aşikar. Muhalefet partisi olarak güçlenebilmenin yolunu arayan Kılıçdaroğlu, anlaşıldığı kadarıyla bilmediği veya vakıf olmadığı sığ alanlarda yüzmeye çalışıyor. Ayrıca ülke tarihindeki sorunların ontolojisinden de haberdar olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir muhalefet parti liderinin ülkenin tarihinden haberdar olmaması veya bilgi sahibi olmaması da ayrıca trajik bir durumdur. Tarihsel bir hafızaya sahip olunmadığı takdirde, önerilen havada kaldığı ve ifadelerin çıkara dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Siyaset üretelim derken, ülkenin gündeminde olmayan ve AK Parti tarafından çözülen bir konuyu dile getirmek, devlet yönetiminden ne kadar uzak kalındığının da ispatıdır. 20 yıldır sadece muhalefet yapan fakat yaptığı muhalefet ile birlikte hatalarını kapatmak için 'helalleşme' kavramını kurban olarak seçen Kılıçdaroğlu, yaptığı hatanın siyasi bir rüşvet olduğunu anlamalı, demokratik tövbesini yapmalı ve siyasal arenadan çekilmelidir" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de ekonomist Acemoğlu ve bazı isimlerle görüştü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de ekonomist Acemoğlu ve bazı isimlerle görüştü
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sosyolog Adem Palabıyık: 'ABD'de Enes Kanter'in yoluna kırmızı halı serdiği Kılıçdaroğlu'na acaba hangi FETÖ'cülerin ve KHK'lıların listesi verildi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
16:02 IMF, 2022 yılı büyüme tahminlerini açıkladı! Türkiye ile ilgili kısmında yazanlar dikkat çekti
15:55 İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı
15:53 Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:02:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyolog Adem Palabıyık: "ABD'de Enes Kanter'in yoluna kırmızı halı serdiği Kılıçdaroğlu'na acaba hangi FETÖ'cülerin ve KHK'lıların listesi verildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement