SOYAP, Panorama Müzesi önünde iftar çadırı kurdu - Son Dakika
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Yerel

SOYAP, Panorama Müzesi önünde iftar çadırı kurdu

SOYAP, Panorama Müzesi önünde iftar çadırı kurdu

Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP), ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla Panorama Müzesi önünde bir iftar çadırı kurdu. SOYAP Koordinatörü Murat Değirmenci, çadırın ramazan boyunca hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de iftara yetişemeyen vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti. SOYAP, 13 yerel, ulusal ve uluslararası dernek ve vakıfın bir araya gelerek Samsun'da sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın destekçisi olduğu bir birlikteliktir.

13.03.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP) tarafından Panorama Müzesi önüne kurulan iftar çadırı, ihtiyaç sahiplerine kucak açıyor.

Ortak veri tabanını kullanan Türkiye'deki ilk ve tek sosyal yardım birlikteliği olmasıyla da öne çıkan SOYAP, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle de geniş kitlelere ulaşıyor. SOYAP Koordinatörü Murat Değirmenci, yaptığı açıklamada, "Dayanışma ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ve rahmetin bollukla dolduğu ramazan ayını yaşamak bizler için büyük bir mutluluk. Samsunlu hemşerilerimizin yanı sıra tüm İslam aleminin ramazanını tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. 500 kişilik iftar çadırımız hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza ramazan boyunca hizmet vermeye devam edecek" dedi.

SOYAP'in üyeleri arasında 13 yerel, ulusal ve uluslararası dernek ve vakıf bulunuyor. Bu dernekler, birlikte hareket ederek Samsun'da sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemli bir destekçisi konumunda yer alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SOYAP, Panorama Müzesi önünde iftar çadırı kurdu - Son Dakika

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