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SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracını paylaştı - Son Dakika
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SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracını paylaştı

SpaceX, Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracından bir görüntü paylaştı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve 3 astronotu taşıyan Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

SpaceX, Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracını paylaştı
20.01.2024 - 13:44,  Güncelleme: 13:47
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SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracı içeriden görüntülendi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve 3 astronotu taşıyan Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen SpaceX, Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracından bir görüntü paylaştı. - FLORIDA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracını paylaştı - Son Dakika
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