Spor Müdürleri\'nden Rektöre Nezaket Ziyareti

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundular. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Çakmur ve Dönmez, Rektör Hacıoğlu'na forma hediye ettiler.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor ve gençlik projelerinde her zaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olacaklarını ve destek vereceklerini söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Spor ve gençlik faaliyetleri konusunda istişarede bulunduklarını belirterek, "Rektörümüz sporsever yönü ile de bizlerin takdirini kazanmış biri, Kurumumuza olan katkı ve destekleri için teşekkür ederiz. İnsan odaklı hizmet veren iki kurum olarak her zaman işbirliğimiz deam edecek. En büyük paydaşlarımızdan biri olan Atatürk Üniversitesine ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM