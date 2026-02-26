Sporcular İftar Buluşmasında Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sporcular İftar Buluşmasında Bir Araya Geldi

Sporcular İftar Buluşmasında Bir Araya Geldi
26.02.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da sporcu ve antrenörler, iftar yemeğinde buluşarak birlik ve beraberlik yaşadı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün bu yıl ikincisini organize ettiği iftar yemeklerine Aziziye İlçe Müdürlüğü Spor ailesinden başladı.

Nenehatun Sofrasında iftarda buluşan sporcu ve antrenörler bir arada iftar yapma sevinci yaşadı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Tanas da iftar programına katıldı. Aziziye İlçe Müdürlüğü bünyesinde voleybol, hentbol, güreş, taekwondo, atıcılık gibi spor branşlarının antrenörleri ve sporcularının katıldığı iftar yemeğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, sporcularla yapkından ilgilendi.

İlahi ve semazen eşliğinde iftar yaptılar

İki yüzü aşkın sporcu ve antrenörün katıldığı iftar programında sporcular Erzurumlu İlahi Sanatçısı Ahmet Akçay'ın Kur'an-Kerim Tilaveti ve ilahileri eşliğinde iftar yaptı. İftarda semazen gösterisi de yapıldı.

İftar yemeğinde masaları tek tek ziyaret edip sporculara yakın bir ilgi gösteren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, GSİM olarak spor ailesi ile iftar yemeğinde bir orada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, iftar programına katılımları için teşekkür etti.

Mübarek Ramazan ayının bereket ve hoş görü atmosferinde geçen iftarda kendilerine ev sahipliği yapan Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu ile Hayır Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Gözütok'a teşekkür eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde spor yapan sporcu ve antrenörlerinde onuruna iftar yemeği organize edeceklerini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlik, Erzurum, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sporcular İftar Buluşmasında Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:26
MİT ve Emniyet’ten eylem hazırlığındaki DHKP-C’ye ortak operasyon Hain emellerine ulaşamadan yakalandılar
MİT ve Emniyet'ten eylem hazırlığındaki DHKP-C'ye ortak operasyon! Hain emellerine ulaşamadan yakalandılar
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:34:32. #7.11#
SON DAKİKA: Sporcular İftar Buluşmasında Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.