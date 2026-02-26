Sporcular İftar Buluşmasında Bir Araya Geldi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün bu yıl ikincisini organize ettiği iftar yemeklerine Aziziye İlçe Müdürlüğü Spor ailesinden başladı.

Nenehatun Sofrasında iftarda buluşan sporcu ve antrenörler bir arada iftar yapma sevinci yaşadı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Tanas da iftar programına katıldı. Aziziye İlçe Müdürlüğü bünyesinde voleybol, hentbol, güreş, taekwondo, atıcılık gibi spor branşlarının antrenörleri ve sporcularının katıldığı iftar yemeğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, sporcularla yapkından ilgilendi.

İlahi ve semazen eşliğinde iftar yaptılar

İki yüzü aşkın sporcu ve antrenörün katıldığı iftar programında sporcular Erzurumlu İlahi Sanatçısı Ahmet Akçay'ın Kur'an-Kerim Tilaveti ve ilahileri eşliğinde iftar yaptı. İftarda semazen gösterisi de yapıldı.

İftar yemeğinde masaları tek tek ziyaret edip sporculara yakın bir ilgi gösteren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, GSİM olarak spor ailesi ile iftar yemeğinde bir orada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, iftar programına katılımları için teşekkür etti.

Mübarek Ramazan ayının bereket ve hoş görü atmosferinde geçen iftarda kendilerine ev sahipliği yapan Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu ile Hayır Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Gözütok'a teşekkür eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde spor yapan sporcu ve antrenörlerinde onuruna iftar yemeği organize edeceklerini söyledi. - ERZURUM