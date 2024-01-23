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Sporla Büyüyen Gençlik Projesi: Floor Curling Tanıtıldı - Son Dakika
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Sporla Büyüyen Gençlik Projesi: Floor Curling Tanıtıldı

Turgutlu Belediyesi, 'Sporla büyüyen gençlik' projesi kapsamında çocukları ve gençleri sporun farklı branşlarında buluşturmak için Floor Curling sporunun tanıtımını yaptı. Turgutlu'da ilk kez gerçekleştirilen Floor Curling sporu, Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi'ndeki öğrencilere tanıştırıldı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, evlatların sporla iç içe büyümesi ve yeni yeteneklerin ortaya çıkması için projelerine devam edeceklerini belirtti.

Sporla Büyüyen Gençlik Projesi: Floor Curling Tanıtıldı
23.01.2024 - 18:05,
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"Sporla büyüyen gençlik" projesi kapsamında çocukları ve gençleri sporun farklı branşlarında buluşturan Turgutlu Belediyesi, Floor Curling sporunun tanıtımını yaptı.

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü bünyesinde Turgutlu'da ilk kez gerçekleştirilen Floor Curling sporu, Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi'ndeki öğrencilere tanıştırıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Turgutlu Belediyesi olarak kentimizde yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini fiziksel, sosyal ve düşünsel anlamda geliştirebilmelerine fırsat yaratmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda projelerimize bir yenisini daha ekledik. Turgutlu'da ilk kez gerçekleştirilen Floor Curling sporunun tanıtımını yaptık. Floor Curling sporunu ilerleyen günlerde Turgutlu'ya daha geniş bir biçimde tanıtmayı planlıyoruz. Evlatlarımızın sporla iç içe büyümesi, yeni yeteneklerin ortaya çıkması için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

'FLOOR CURLING' NEDİR?

Floor Curling normal zeminde oynanabilen strateji, zeka ve fiziksel beceri gibi meziyetler isteyen bir spor branşıdır. Takımlar halinde oynanan curling taşlarını hedefe en yakın noktaya doğru kaydırma amacı ile mücadele edilir. İki takım halinde oynanan oyunda, toplam atış sayısında hedefe en yakın isabetleri gerçekleştiren taraf oyunun galibi olur.

Kaynak: ANKA
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