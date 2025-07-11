Srebrenitsa Soykırımı'nda 7 Şehit Toprağa Veriliyor - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nda 7 Şehit Toprağa Veriliyor

11.07.2025 10:54
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Bosna Hersek'te 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımında katledilen ve kimlik tespitleri tamamlanan 7 kişinin kalıntıları, soykırımın 30. yıl dönümü vesilesiyle bugün düzenlenecek toplu cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Bosna Hersek'te 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımında katledilen ve kimlik tespitleri tamamlanan 7 kişinin kalıntıları, soykırımın 30. yıl dönümü vesilesiyle bugün düzenlenecek toplu cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Srebrenitsa'da 30 yıl önce Birleşmiş Milletler'in (BM) koruması altındaki bölgede güvenlik garantileri verilerek silahsızlandırılmış Müslüman Boşnaklara karşı işlenen soykırımda katledilen, kalıntıları toplu mezarlarda bulunduktan sonra kimlik tespitleri tamamlanan ve yakınlarının bu yılki anma törenlerinde definlerine onay verdiği 7 şehidin cenazesi bugün toprağa verilecek. Cenaze töreni öncesinde, Srebrenitsa Soykırımının 30. yılı vesilesiyle Bosna Hersek ve dünyadan çok sayıda konuğun katılımıyla anma töreni düzenlenecek. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek toplu cenaze töreninde bu yıl defnedilecek şehitlerin kalıntıları, önceki yıllarda Liplje, Baljkovica, Suljici ve Kamenicko Brdo bölgelerinde ortaya çıkarılan mezarlarda bulundu. Çoğu durumda şehitlerin cenazelerine bütün olarak ulaşılamadığı için, bazı kurban yakınları mezara sevdiklerine ait bir ya da birkaç kemik defnetmek durumunda kalacak. Bu yılki anma törenlerinde defnedilecek en genç soykırım kurbanı, şehit edildiklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic olacak. Her ikisi de 1995 yılı Temmuz ayında öldürülen iki şehit, 30 yıl sonra törenle toprağa verilecek. Bu yıl toprağa verilecek arasında şehit edildiğinde 34 yaşında olan ve kalıntıları 1998 yılında bulunmasına rağmen ulaşılan kalıntıların azlığı nedeniyle yakınlarının daha önce defnedilmesine onay vermediği Hasib Omerovic de yer alacak. Bugün toprağa verilecekler arasında ayrıca 1928 doğumlu Fata Bektic, 1961 doğumlu Sejdalija Alic, 1964 doğumlu Rifet Gabeljic ve 1964 doğumlu Amir Mujcic de yer alacak.

Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp Cumhuriyeti Ordusu ve işbirlikçi güçler tarafından işgal edilmiş ve BM güçlerinin güvenlik garantisi altındaki siviller, Sırp güçlerine teslim edilmişti. Sırp güçleri, kadın ve çocukları ayırdıktan sonra, yetişkin ve çocuk yaştaki 8 binden fazla Müslüman erkeği, sistematik bir şekilde katletmiş ve farklı noktalarda toplu mezarlara gömmüştü. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en korkunç katliam olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı, Uluslararası mahkeme kararları ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından soykırım ilan edilmişti. Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna Hersek Mahkemesi ve Sırbistan ile Hırvatistan'daki yargı mercileri, bugüne kadar soykırım ve savaş suçları nedeniyle toplam 54 kişi aleyhinde toplam 781 yıl hapis ve beş müebbet hapis cezası verdi. Müebbet hapis cezası alanlar arasında savaş dönemindeki Bosnalı Sırp siyasi ve askeri liderler olan Radovan Karaciç ve Ratko Mladiç de yer alıyor. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Uluslararası, Srebrenitsa, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Srebrenitsa Soykırımı'nda 7 Şehit Toprağa Veriliyor - Son Dakika

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