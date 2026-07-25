Bolu’da itfaiye stajının sonu sulu şakayla bitti
Bolu'da stajını tamamlayan itfaiye öğrencisi, son gününde meslektaşlarının sulu şakasıyla uğurlandı. Hortumla ıslatılıp köpükle fırçalanan öğrenciye başarılar dilendi.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde stajını tamamlayan öğrenci, son gününde meslektaşlarının sulu şakasıyla uğurlandı.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yapan öğrenci, eğitim süresince yangına müdahale, kurtarma ve hayat kurtarma çalışmalarına katıldı. Mesleğin inceliklerini uygulamalı olarak öğrenen öğrenci, stajının son gününde ise itfaiye personelinin bir sürpriziyle karşılaştı. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen itfaiyeciler, stajyer öğrenciyi itfaiye hortumuyla ıslattı. Ardından köpükle fırçalanan öğrenci, yeniden hortumla su tutularak yıkandı. İtfaiye personeli, öğrenciye meslek hayatında başarılar diledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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