Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu 2. Dönem Protokolü İmzalandı

Yerel

Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu 2. Dönem Protokolü imzalandı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Teknokent, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) işbirliği ile düzenlenecek "Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu" II. Dönem İşbirliği Protokolü Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından imzalandı. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mutlu Türkoğlu ve ilgili kurum yöneticilerinin katıldığı imza töreni maraton hakkındaki görüşlerin sunulmasının ardından sona erdi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Teknokent ve Sivas İŞGEM işbirliği ile organize edilen Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu I. Dönem etkinlikleri 2022-2023 yılları boyunca devam etmişti. I. Dönem faaliyetleri kapsamında genç girişimcileri bir araya getiren etkinliklerde toplamda 78 saat süren, 15 ayrı günde 13 farklı eğitmen tarafından girişimcilik ve yatırım konulu eğitimler verildi. Kapasitesi güçlendirilen genç girişimcilerin katılımıyla 4 ayrı kategoride mini yarışmalar düzenlendi ve ödüller verildi. Birinci Değerlendirme Kurulu sonucunda 15 bin TL tutarında prototip üretim desteği almayı hak kazanan 7 girişimci ekip belirlenerek her bir ekibe 15 bin TL desteğin yanı sıra alanında uzman 2 mentor atandı. Girişimciler 4 aylık prototip hazırlık süreci yürüttü. Start in Sivas Girişimcilik Zirvesi Final Programı'nda prototiplerini üreten girişimciler demo day etkinliği vasıtasıyla yarıştı ve girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergileneceği bir etkinlik ve bölgesel kalkınmada girişimciliğin önemi konulu panel düzenlendi. Panelin ardından gerçekleşecek demo day etkinliğinde en iyi 3 girişimci belirlenerek sırasıyla 25 bin, 20 bin ve 15 bin TL ödül takdim edildi.

Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu 2. Dönemi imzalanan protokol ile resmi olarak başladı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından verilecek toplam destek miktarı 500 bin TL'ye çıkarıldı. Maraton için son başvuru tarihi 30 Ekim 2024 olup maraton kapsamında düzenlenecek etkinlikler ve ödül aşamaları yılın ikinci yarısı boyunca devam edecek. Sivas'ın girişimcilik ekosistemini geliştirmek, yüksek teknolojili girişimci sayısını artırmak ve ulusal-uluslararası kuluçka programlarına girişimci kazandırmak için start verildi, yarış başlıyor. - SİVAS