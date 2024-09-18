Stratcom Public Forum New York'ta

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta BM Genel Kurulu öncesinde "Stratcom Public Forum" düzenlenecek.

İletişim Başkanlığınca her yıl düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit) etkinliği çerçevesinde yurt dışında gerçekleştirilecek ilk forum olma özelliğini taşıyan Stratcom Public Forum'da kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarından stratejik iletişim uzmanları ve alanın önde gelen akademisyenleri bir araya gelecek. 20 Eylül tarihinde "Küresel Belirsizlikler Çağında Stratejik İletişim" temasıyla düzenlenecek forumda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming video mesaj yoluyla açılış konuşmalarını gerçekleştirecek. Forumda "Krizlerle Mücadelede Uluslararası İş Birliği ve İletişim" başlığıyla düzenlenecek ilk panelde, kriz durumlarında uluslararası koordinasyon ve iletişimin rolü ve dijitalleşme ve yapay zekanın kriz iletişimi süreçlerine etkileri ele alınacak. İkinci panelde ise "Küresel Barış İnşasında Stratejik İletişimin Rolü" başlığıyla stratejik iletişimin küresel belirsizlikler çağında küresel barışa katkısı tartışılacak. Forumda stratejik iletişimde güncel araştırmalar, kriz yönetimi yaklaşımları ve deneyim paylaşımlarını içeren oturumlarla küresel belirsizliklere karşı stratejik iletişimin rolünü derinlemesine değerlendirilecek ve küresel barış ve istikrarın tesisine nasıl katkıda bulunacağı tartışılacak.

Stratcom Youth, Stratcom Afet İletişim Forumu, Stratcom Hackathon gibi yan etkinlikleriyle Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit), stratejik iletişim alanında küresel bir etkileşim merkezi ve öncü bir platform olma özelliği taşıyor. Stratcom Public Forum, küresel belirsizliklerle mücadelede stratejik iletişimin ve bu kapsamda uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çekmeyi amaçlıyor. - ANKARA