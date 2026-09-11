STSO'da seçim tarihi 22 Kasım 2026 olarak açıklandı, meclis üyelerine plaket verildi - Son Dakika
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STSO'da seçim tarihi 22 Kasım 2026 olarak açıklandı, meclis üyelerine plaket verildi

STSO\'da seçim tarihi 22 Kasım 2026 olarak açıklandı, meclis üyelerine plaket verildi
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında (STSO) seçim öncesi son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda başkanlık seçiminin 22 Kasım 2026 tarihinde yapılacağı duyuruldu ve meclis üyelerine plaket ile ödülleri takdim edildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında (STSO) seçim öncesi son meclis toplantısı gerçekleştirildi. STSO bünyesinde hizmet veren meclis üyelerine plaket ve ödülleri takdim edilirken, seçim tarihi 22 Kasım olarak duyuruldu.

STSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşan seçimler öncesi iki adayın da katıldığı toplantıda verilen birlik ve beraberlik mesajları katılımcılardan alkış aldı. STSO Başkanı Zeki Özdemir verimli bir başkanlık dönemi geçirdiğini söyleyerek Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlık seçiminin 22 Kasım 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı. Güven tazelemek isteyen Zeki Özdemir ve adaylığını açıklayan Mustafa Eken, yaklaşan seçim süreci öncesinde son meclis konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından meclis üyelerine plaket ve ödülleri Meclis Başkanı Osman Yıldırım ve STSO Başkanı Zeki Özdemir tarafından takdim edildi.

STSO seçim tarihi 22 Kasım 2026

Toplantıda konuşan Başkan Özdemir, kasım ayında yapılacak olan seçimin gününü açıklayarak, "Tek hedefimiz Sivas. Sivas'ın ekonomisi, ticareti ve sosyal yapısına koyabileceğimiz katkılardı. Bu hedefler üzerinde bir dönem geçirdik. Hiç kimseden bir olumsuzluk olmadan, bir birimize yapıcı eleştirilerde bulunarak, birbirimize yol göstererek bir dönem geçirdik. Seçimle ilgili bana aday mısınız? diye soru sorduklarında, şunu söylüyorum. Mevcut başkanlar aday olmazlar, görevlerini devam ettirme isteği ve arzusu içerisinde olurlar. Ben de önümüzdeki seçim dönemi bu görevi yerine getirmeyi talep ettim. Görevimize devam etme durumundayız ve bunun için adayız. Seçim tarihimizi herkes merak ediyor. Mustafa Eken başkanla istişare ederek, 22 Kasım 2026 Pazar gününü seçim tarihi olarak ilan ediyoruz" dedi.

Her zaman Sivas için çalıştıklarını ifade eden STSO Başkan adayı Mustafa Eken, "Birlik ve beraberlik içinde bir 4 sene geçirdiysek, seçimden sonra da seçimin kazananı kim olursa olsun dostluğu, birliğin, beraberliğin kazanacağına inancım tamdır. Bu seçimlerde de birbirimize saygılı davranarak bir seçim süreci yaşayacağız. Bu dört yıl boyunca Zeki bey ve ekibi nasıl emanete sahip çıktılarsa bundan sonra gelecek yönetim de aynı şekilde sahip çıkacaktır. Bu yıl seçimi kazanalım veya kazanmayalım hepinizin emrinde olduğumuzu, tüm Sivas'ın emrinde olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel STSO'da seçim tarihi 22 Kasım 2026 olarak açıklandı, meclis üyelerine plaket verildi - Son Dakika

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