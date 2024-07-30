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STSO, Yeni Nesil Akademisi ilk mezunlarını verdi

SİVAS - Sivas'ta Yeni Nesil Akademisi programına katılan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, aile işletmesini yeni devralan ya da devralmaya hazırlanan genç yöneticilerin iş ortamına hazırlanması amacıyla başlatılan Yeni Nesil Akademide, kursiyerlere sekiz farklı özgün başlıkta bilgiler aktarıldı. Yeni Nesil Akademi eğitim faaliyetleri kapsamında kursiyerlere, alanlarında uzman akademisyenler tarafından; Liderlik ve Yönetim Becerileri, Finansal Yönetim, Pazarlama ve Satış Stratejileri, Operasyonel Verimlilik, İnovasyon ve Girişimcilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etki, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm ve Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma başlıklı konularda eğitimler verildi. Uygulamalı eğitimlere katılan kursiyerlere sertifikaları STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Kaya ve Serkan Karaçanak tarafından takdim edildi. STSO Başkanı Zeki Özdemir, yeni nesil yöneticiler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ederek, eğitimlerini başarı ile tamamlayan katılımcıları tebrik etti.

Programa katılan kursiyerler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederek eğitimler hakkında görüşlerini bildirdiler.