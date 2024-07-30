STSO, Yeni Nesil Akademisi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

STSO, Yeni Nesil Akademisi ilk mezunlarını verdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Yeni Nesil Akademisi programına katılan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Program kapsamında kursiyerlere liderlik, finansal yönetim, pazarlama ve satış stratejileri gibi konularda eğitimler verildi. STSO Başkanı Zeki Özdemir, programın amacı olan yeni nesil yöneticiler yetiştirmek için emeği geçenlere teşekkür etti ve mezun olan katılımcıları tebrik etti.

30.07.2024 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STSO, Yeni Nesil Akademisi ilk mezunlarını verdi

SİVAS - Sivas'ta Yeni Nesil Akademisi programına katılan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, aile işletmesini yeni devralan ya da devralmaya hazırlanan genç yöneticilerin iş ortamına hazırlanması amacıyla başlatılan Yeni Nesil Akademide, kursiyerlere sekiz farklı özgün başlıkta bilgiler aktarıldı. Yeni Nesil Akademi eğitim faaliyetleri kapsamında kursiyerlere, alanlarında uzman akademisyenler tarafından; Liderlik ve Yönetim Becerileri, Finansal Yönetim, Pazarlama ve Satış Stratejileri, Operasyonel Verimlilik, İnovasyon ve Girişimcilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etki, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm ve Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma başlıklı konularda eğitimler verildi. Uygulamalı eğitimlere katılan kursiyerlere sertifikaları STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Kaya ve Serkan Karaçanak tarafından takdim edildi. STSO Başkanı Zeki Özdemir, yeni nesil yöneticiler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ederek, eğitimlerini başarı ile tamamlayan katılımcıları tebrik etti.

Programa katılan kursiyerler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederek eğitimler hakkında görüşlerini bildirdiler.

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Sivas, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel STSO, Yeni Nesil Akademisi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:30:32. #1.11#
SON DAKİKA: STSO, Yeni Nesil Akademisi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement