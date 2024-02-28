Şubat Ayında Badem Ağaçları Çiçek Açtı, Üreticileri Don Endişesi Sardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şubat Ayında Badem Ağaçları Çiçek Açtı, Üreticileri Don Endişesi Sardı

Yozgat'ta şubat ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle erken çiçek açan badem ağaçları, muhtemel bir don riski nedeniyle üreticiyi endişelendiriyor. Üreticiler, badem çiçeklerinin dona yakalanma ihtimali ve ürün vermeme riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.

28.02.2024 19:56  Güncelleme: 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şubat ayında badem ağaçları çiçek açtı, üreticileri don endişesi sardı

YOZGAT - Yozgat'ta şubat ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle erken çiçek açan badem ağaçları, muhtemel bir don riski nedeniyle üreticiyi endişelendiriyor.

Yozgat'ta bahardan kalma günlerin yaşandığı şubat ayında, badem ağaçlarının çiçek açması üreticiyi endişelendirmeye başladı. Normalde mart ayının sonlarına doğru çiçek açması beklenilen badem ağaçlarının çiçek açması üreticileri tedirgin etti. Üreticiler ise muhtemel bir don olayı sonrasında badem çiçeklerinin kuruyup döküleceği ve ürün vermeyeceği korkusu yaşadıklarını ifade etti.

Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Ömer Durak, "Şubat ayının sonunda maalesef badem ağaçları çiçek açtı ve şu an yalancı baharı yaşıyor. Ağaçların çiçek açmaması gerekiyordu ama sıcak hava şartları nedeniyle çiçek açtı. Bu durum üretimi büyük bir ihtimalle etkileyecek badem ağaçlarının dona yakalanma ihtimali var, ürün alamayabiliriz. En azından badem ağaçları martın sonlarına doğru çiçek açması gerekiyordu, endişeliyiz." dedi.

Kaynak: İHA

Yozgat, Tarım, Çevre, Hava Durumu, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şubat Ayında Badem Ağaçları Çiçek Açtı, Üreticileri Don Endişesi Sardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:41:06. #1.13#
SON DAKİKA: Şubat Ayında Badem Ağaçları Çiçek Açtı, Üreticileri Don Endişesi Sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement