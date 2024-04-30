SUBÜ Ferizli MYO Öğrencileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Afiş Sergisi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

SUBÜ Ferizli MYO Öğrencileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Afiş Sergisi Düzenledi

SUBÜ Ferizli MYO Öğrencileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Afiş Sergisi Düzenledi

SUBÜ Ferizli MYO Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik tasarladığı afişlerle online bir sergi düzenledi. Öğrencilerin çalışmaları, toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve öğrencilerin uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinliklerin bir parçası oldu.

30.04.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SUBÜ Ferizli MYO Grafik Tasarımı Programı öğrencilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik tasarladığı afişlerle online afiş sergisi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik afiş tasarımı yaptı. Öğretim Görevlisi Ersin Berk tarafından organize edilen online afiş sergisine 12 öğrenci katıldı. Dönem dönem toplumsal sorunlara, zararlı alışkanlıklara ya da milli gün ve bayramlara ilişkin afiş sergileri düzenlediklerini kaydeden Berk, "Çalışma konumuz bu kez de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve büyük gayretlerle çalışan işçi ve emekçiler oldu. Bu tarz etkinlikler öğrencilerimizin uygulama yeteneğini geliştirdiği gibi çalışmaların sergi olarak sunulması ise öğrencilerimize özgüven ve motivasyon da sağlıyor. Etkinliklerimiz devam edecek" dedi. Online afiş sergisi https://femyo.subu.edu.tr/tr/tasarim-bolumu-sergi-galerisi adresinden ziyaret edilebiliyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Ferizli, 1 Mayıs, Sanat, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SUBÜ Ferizli MYO Öğrencileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Afiş Sergisi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:40:35. #1.12#
SON DAKİKA: SUBÜ Ferizli MYO Öğrencileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Afiş Sergisi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement