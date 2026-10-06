SUBÜ, zehirlenme vakalarının ardından yemekhane sorumlularını bilgilendirdi - Son Dakika
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SUBÜ, zehirlenme vakalarının ardından yemekhane sorumlularını bilgilendirdi

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SUBÜ, zehirlenme vakalarının ardından yemekhane sorumlularını bilgilendirdi
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SUBÜ, ilçe yerleşkelerindeki yemekhane sorumlularına bilgilendirme semineri düzenledi. Zehirlenme vakalarının artması ve öğrenci şikayetleri üzerine düzenlenen eylemin ardından seminerde yemek hizmetlerinin işleyişi ve sorumluluklar ele alındı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversitenin ilçe yerleşkelerinde görev yapan yemekhane sorumlularına bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Zehirlenme vakalarının artması ve başka illerde üniversite okuyan öğrencilerin yemekhane şikayetleri üzerine düzenledikleri eylemin ardından, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi muhtemel problemlerin önüne geçmek ve gerekli bilgileri aktarmak için yemekhane personeline seminer düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, yemek hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme ve Kafeteryalar Şube Müdürü Tuncay Yurt, Diyetisyen Özgür Haykır ve büro personeli Tuğba Ercan tarafından verilen seminerde, yemekhane hizmetlerinin işleyişi, görev ve sorumluluklar ile uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Kaynak: İHA
Yemek TarifiZehirlenmeSağlıkEğitimYerelSon Dakika

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