Şuhut Belediyesi ve AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Şuhut Arama Kurtarma Ekibine sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Şuhut Belediyesi'nde görevli ve sivil vatandaşlardan oluşan ekip AFAD İl Müdürlüğü'nde depremde arama kurtarma eğitimi gördü ve eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Şuhut Keşkek Evi'nde düzenlenen sertifika dağıtım törenine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, AFAD İl Müdür Vekili Hüseyin Sarıkaya, Şuhut İlçe Protokolü, AFAD yetkilileri ile sertifika almaya hak kazanan Şuhut Arama Kurtarma ekibi üyeleri katıldı.
Törende sırasıyla Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, AFAD İl Müdür Vekili Hüseyin Sarıkaya, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser ve Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik birer konuşma yaptılar. Konuşmalarda depreme karşı daima hazırlıklı olmanın ve arama kurtarma ekiplerinin önemine vurgu yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
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