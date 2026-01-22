Şuhut'ta şoförler ve otomobilciler esnafı sandık başına gitti - Son Dakika
Şuhut'ta şoförler ve otomobilciler esnafı sandık başına gitti

Şuhut'ta şoförler ve otomobilciler esnafı sandık başına gitti
22.01.2026 15:24  Güncelleme: 15:26
Afyonkarahisar Şuhut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurulunda Mahmut Öz, mevcut başkan olarak yeniden seçildi. Genel kurulda şoför esnafının talepleri değerlendirildi.

Afyonkarahisar Şuhut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının yapılan genel kurulu sonrası mevcut başkan Mahmut Öz güven tazeledi.

Genel kurul, Şuhut Belediyesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Odanın faaliyetleri değerlendirilirken, şoför esnafının talep ve beklentileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Mahmut Öz, üyelerin güvenini yeniden kazanarak başkanlığa seçildi. Başkan Öz, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde de esnafın menfaatleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Şuhut'ta şoförler ve otomobilciler esnafı sandık başına gitti

Şuhut'ta şoförler ve otomobilciler esnafı sandık başına gitti
