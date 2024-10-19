Şuhut\'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı. Atatürk Parkında düzenlenen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, Ortapınar Köyü Muhtarı İsmail Rahat tarafından çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muhtarlar adına konuşan Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, muhtarların halkın talep ve sorunlarını bir üst makama ileterek önemli bir görev yürüttüğünü belirterek, tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını söyledi. Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkan Vekili İbrahim Tekin, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Turgay Durdu, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Hasan Camcı, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt'da katıldı.

Kutlama programı Şuhut Dügün Salonunda verilen yemek ikramı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR