Şuhut'ta karne sevinci

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağıtılan karneler ile 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi.

İlçe genelinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. Karne dağıtım töreni çerçevesinde Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt Zaferyolu İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Törende sınıflarda öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Eser, karne dağıtımının ardından yaptığı açıklamada öğrencilerin dinlenerek ve verimli bir tatil geçirerek yeni döneme daha güçlü başlamalarını diledi. Protokol üyeleri de öğrencilere başarılarının devamını temenni ederek iyi tatiller dileğinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR