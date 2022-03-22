Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika
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Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden oldu

22.03.2022 20:07

Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden olduAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yağan kar yağışı sonrası adeta beyaz örtüyle kapanırken, ortaya çıkan manzara ise 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünün adeta tercümesi oldu.

Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden oldu

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yağan kar yağışı sonrası adeta beyaz örtüyle kapanırken, ortaya çıkan manzara ise 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünün adeta tercümesi oldu.

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları devam ederken, bir çok ilçede sabah erken saatlerda kar yağışı gözlendi. Şuhut ilçesinde sabah yağan ve yaklaşık yarım saat süren kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. Mart ayının son haftasında yağan kar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İlçede olumsuz hava koşullarının yarında devam etmesi bekleniyor.

Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden oldu
Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden oldu
Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden oldu

YORUMLAR
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Hisarcık, Şuhut, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika
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