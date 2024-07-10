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Şuhut'ta sağanak yağış etkili oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, her hangi bir sel baskını yaşanmadığı belirtildi.

Meteorolojinin uyarıları sonrası ilçede yaşanan sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte fırtınada etkili olurken, yağış en çok trafiği olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yaylar trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Yağıştan dolayı ilçede herhangi bir sel baskını yaşanmadığı ancak tarım arazilerinde de yağıştan dolayı zararların olduğu belirtildi.