Sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi

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Sinop'ta sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden bir vatandaş, boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşı ve köpeği kurtardı. Ancak, müdahale sırasında ambulansta yangın çıktı ve tedbir amacıyla ambulansın aküsü söküldü. Vatandaş ikinci bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

17.03.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
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Sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi

SİNOP - Sinop'ta sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Bostancılı Mahallesi Meliha Kasım Otel inşaatının yanındaki sulama alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemal G. İsimli vatandaş sulama kanalına düşen köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybedip havuza düştü ve boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren Cemal G. ve sulama kanalına düşen köpeği bulundukları yerden çıkardı.

Ambulansta yangın çıktı

Boğulma tehlikesi geçiren şahsa 112 ekipleri müdahale etmek isterken olay yerine gelen ambulansta yangın meydana geldi. 112 sağlık ekipleri şahsa müdahale ederken ambulansta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ambulansta bulunan sağlık ekipleri ve hasta hemen ambulanstan uzaklaştırıldı. Tedbir amacıyla ambulansın aküsü söküldü. Olay yerine ikinci bir ambulans çağırılarak boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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