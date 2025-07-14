Süleyman Şahin\'den Bozüyük\'te Sporcu Ziyareti

Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Süleyman Şahin, Bozüyük'te bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı tesisleri ziyaret ederek, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.

Ziyarette tesislerin mevcut durumu hakkında bilgi alan Şahin, gençlerle sohbet etti, onların taleplerini dinledi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'inde eşlik ettiği program kapsamında, sporcuların antrenmanlarını yerinde izleyen Genel Müdür Şahin, sporcu gençlere başarı dileklerinde bulundu.

Gençlik yatırımlarının önemine dikkat çeken Şahin, "Gençlerimiz için yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu tesislerin aktif ve verimli kullanılması bizler için çok önemli" dedi. - BİLECİK