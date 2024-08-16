Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 17 Ağustos Depremi'nin 25. Yılında Tatbikatta - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 17 Ağustos Depremi'nin 25. Yılında Tatbikatta

Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 17 Ağustos Depremi\'nin 25. Yılında Tatbikatta

Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla Silivri Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle düzenlenen Anma Programı ve Arama Kurtarma Tatbikatı'na katıldı. Ekip, arama kurtarma becerilerini sergiledi.

16.08.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
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Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SPAK), 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin 25'inci yılı dolayısıyla Silivri Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliği ile organize edilen Anma Programı ve Arama Kurtarma Tatbikatı'na katıldı.

17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin 25'inci Yılı Anma Programı, uzman konuşmacıların yer aldığı panelle başladı. Panelin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

30 profesyonel arama kurtarma personeline sahip olan Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de 12 akredite personelle tatbikata katılarak arama kurtarma becerilerini sergiledi.

Ekip Lideri Ünsal'dan açıklama

Ekip Lideri Turgut Ünsal, deprem gibi büyük afetlere hazırlıklı olmanın yanı sıra, afetten sonraki ilk saatlerin çok kritik öneme sahip olduğunu, arama kurtarma faaliyetlerinin hızlı ve koordinasyon içinde yapılması gerektiğini hatırlatarak, bilgi ve beceri anlamında donanımlı arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ünsal, SPAK olarak afetlere hazırlıklı olmak için çok çalıştıklarını, büyük çaplı tatbikatlara iştirak ederek deneyimlerini artırmaya çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi. Son olarak 17 Ağustos Depremi'nin 25'inci yılında kayıpların acısının hafızalarda tazeliğini koruduğuna değinen Ünsal, bir daha böyle büyük acılar yaşanmaması temennisinde bulunurken olası afetlere hazır olmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 17 Ağustos Depremi'nin 25. Yılında Tatbikatta - Son Dakika

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