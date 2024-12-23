Süleymanpaşa\'da Bağlama Sınıfı Türk Halk Müziği Konseri Büyük İlgi Gördü

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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Bağlama Sınıfı Türk Halk Müziği konseri, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşirken konser, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Etkinlikte, bağlama çalgısının tarihi serüvenine dair bilgiler ve birbirinden değerli Türk halk müziği eserleri, Müzik Bilimci Mehmet Ali Zarıfoğlu'nun katkılarıyla izleyicilere sunuldu.

Samet Çetin'den bağlama açışıyla başlayan gecede Erzincan Halayı, Yunus Bafra Kemane Açış, Daldalar Barı, Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım, Umut Aslandaş'tan Efsaneyim, Başındaki Yazmayı Sarıya mı Boyadın, Öz Canımdan Çok Sevdiğim Erzurum, Samet Çetin'den Bahar Gelsin Karşı Daha Çıkalım, Bülbülüm Altın Kafeste, Bağa Girdim Bağ Budanmış, Derya İnce Özhan'dan Güz mü Geldi, Uzun İnce Bir Yoldayım, Su Sızıyor, Mustafa Küçükhavutçu'dan Cemilem, Pencereden Kar Geliyor ve Dereler Çağlar Oldu eserlerinin seslendirilmesindeki performanslar dinleyicilerden tam not aldı.

Konserin ardından Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ünal Durgut, sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim etti ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu bu tür etkinliklerin, sanat ve kültürle iç içe bir yaşam için önem taşıdığına vurgu yapılırken, halkın yoğun ilgisi organizasyonun başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. - TEKİRDAĞ