Süleymanpaşa'da Meme Kanseri Farkındalık Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Meme Kanseri Farkındalık Şenliği Düzenlendi

Süleymanpaşa\'da Meme Kanseri Farkındalık Şenliği Düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesi, 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında 'Pembe Güller Şenliği' düzenledi. Etkinlikte uzmanlar meme kanseri hakkında önemli bilgiler paylaştı ve katılımcılara ilham veren hikayeler sunuldu.

19.10.2024 17:48  Güncelleme: 17:58
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" dolayısıyla "Pembe Güller Şenliği" düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Gösteri Salonunda gerçekleşen etkinliğe, birçok uzman katıldı ve şenlik büyük ilgi gördü. Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Selam Topalgökçeli, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tükenmez, Uzman Klinik Psikolog Evrim Güloğlu, Diyetisyen Büşra Çebi ve Spor Eğitmeni Burak Özyutun'un konuşmalarıyla destek verdiği şenlikte, meme kanseri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Erken teşhisin hayati önemi, mamografi taramaları, kendi kendine muayene yöntemleri ve meme kanseri tedavisinde beslenme ile fiziksel aktivitenin rolü gibi konular katılımcılarla detaylı şekilde ele alındı.

Şenlik kapsamında gerçekleşen etkinliklerde, gökyüzüne pembe balonlar salındı. Katılımcılar meme kanseriyle ilgili bilinçlendirilirken, sürpriz hediyeler ve ikramlarla keyifli anlar yaşandı. Ayrıca, "Benim Hikayem Umut Olsun" isimli bölümde, meme kanseri ile mücadele eden kişilerin hikayeleri paylaşıldı ve bu hikayeler katılımcılara ilham verdi.

Konuşmacılara çiçek takdimi yapılırken, etkinlik Ritmi Ahenk Darbuka konseriyle son buldu. Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu önemli farkındalık etkinliği, toplumsal bilinçlenmeye katkı sunarken, meme kanserine karşı verilen mücadelede bir dayanışma örneği oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleymanpaşa'da Meme Kanseri Farkındalık Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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