Süleymanpaşa'da palamut bolluğu fiyatı düşürdü, tezgahlarda tanesi 75 liradan satılıyor - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da palamut bolluğu fiyatı düşürdü, tezgahlarda tanesi 75 liradan satılıyor

Süleymanpaşa\'da palamut bolluğu fiyatı düşürdü, tezgahlarda tanesi 75 liradan satılıyor
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Tekirdağ Süleymanpaşa'daki mahalle pazarlarında palamut, fırtına nedeniyle balıkçıların iki gündür denize açılamamasına rağmen bolluğu sayesinde uygun fiyatla satılıyor. Tezgahlarda tanesi 100 liradan başlayan palamut, akşam saatlerinde 75 liraya kadar düştü ve vatandaşlar bu fırsatı yoğun ilgiyle değerlendiriyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan mahalle pazarlarında sezonun gözdesi palamut, fırtına nedeniyle balıkçıların iki gündür denize açılamamasına rağmen uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekti.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, palamudun bol olması tezgahlardaki fiyatlara olumlu yansıdı. Süleymanpaşa'daki dün akşam açılan pazarda palamutun tanesi 75 ile 100 TL arasında satıldı.

Balık satışı yapan esnaf, gün içerisinde palamutun tanesini 100 TL'den satışa sunarken, akşam saatlerinde ise hem vatandaşların daha uygun fiyata balık tüketebilmesi hem de elde kalan ürünlerin satılması amacıyla fiyatı 75 TL'ye kadar düşürdü.

Fırtınaya rağmen tezgahlarda palamuda yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sezonun bol geçmesi sayesinde uygun fiyata balık almanın fırsatını değerlendiriyor.

Balıkçılar ise denize çıkılamayan günlerde mevcut ürünlerin tezgahlarda satışa sunulduğunu, palamudun bolluğunun fiyatların makul seviyelerde kalmasını sağladığını belirtiyor.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Fırtına, Fırtına, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süleymanpaşa'da palamut bolluğu fiyatı düşürdü, tezgahlarda tanesi 75 liradan satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süleymanpaşa'da palamut bolluğu fiyatı düşürdü, tezgahlarda tanesi 75 liradan satılıyor - Son Dakika
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