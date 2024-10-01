Süleymanpaşa'da Yaşlılar ve Çocuklar Günü Kutlaması - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Yaşlılar ve Çocuklar Günü Kutlaması

Süleymanpaşa\'da Yaşlılar ve Çocuklar Günü Kutlaması

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yaşlılar ve çocuklarla bir araya gelerek onlara destek sözü verdi.

01.10.2024 19:57  Güncelleme: 20:08
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi'nde eğitim gören çocuklar ve Süleymanpaşa Belediyesi Gündüz Yaşlı Yaşam ve Etkinlik Merkezi'nde hizmet alan yaşlılar ile bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2017 yılında Altınova Mahallesi'nde hizmete sunulan ve Osman Tabak Kampusu içinde yer alan merkezleri ziyaret eden Başkan Volkan Nallar'ın ilk durağı Süleymanpaşa Belediyesi Gündüz Yaşlı Yaşam ve Etkinlik Merkezi oldu.

İstek ve şikayetlerini dinleyerek, çözüm sözü verdi

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla merkezdeki büyüklerimizin ellerinden öperek günlerini kutlayan Başkan Volkan Nallar, belediyeden beklentiler ile istek ve şikayetleri de dinleyerek çözüm noktasında söz verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku'nun da yer aldığı ziyaretin ikinci durağı Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi oldu.

Akademide eğitim gören çocukların Dünya Çocuk Günü'nü kutlayan Başkan Volkan Nallar, çocuklarla sohbet ederken günün anlam ve önemine istinaden giyinen çocuklara sorular sorarak eğlencelerine ortak oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleymanpaşa'da Yaşlılar ve Çocuklar Günü Kutlaması - Son Dakika

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