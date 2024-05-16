Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı\'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Sultanbeyli Belediyesi, Anadolu Yakası'nın en büyük kurban alanlarından biri olacak olan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nın inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ali Tombaş, hijyenik standartlara uygun, tam donanımlı ve modern bir alan oluşturmak için çalıştıklarını belirtti. Çalışmaların yüzde 60'ının tamamlandığı ve ay sonuna kadar bitirileceği açıklandı.

16.05.2024 12:47  Güncelleme: 12:52
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Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında Anadolu Yakası'nın en büyük kurban alanlarından biri olacağını vurgulayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Vatandaşlarımızın ve pazar alanındaki esnaflarımızın rahatı için hijyenik standartlara uygun, tam donanımlı ve modern bir alan inşa etmek için çalışıyoruz. Şimdiye kadar yüzde 60'ı tamamlandı. Ay sonuna kadar bitireceğiz inşallah." dedi. Ayrıca alanda yürütülen çalışmalara ilişkin bir teaser video yayınlandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Kurban Satış ve Kesim Alanı'ndaki çalışmalara hız verdi. Bölgede yürütülen faaliyetlerle yakından ilgilenen Tombaş, Mayıs ayı sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağı müjdesini verdi.

"Hijyenik, tam donanımlı ve modern bir alan inşa ediyoruz"

Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'ndaki çalışmalar teaser video ile paylaşıldı. Çok sayıda belediye personeli ve iş makinesiyle hummalı bir çalışma yürütüldüğü dikkatleri çekti. Belediye Başkanı Ali Tombaş ise yaptığı açıklamada, "Kurban Satış ve Kesim Alanımız tamamlandığında Anadolu Yakası'nın en büyük ve modern kurban alanlarından biri olacak. Burada vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın rahatı için her detay düşünüldü. Özenli ve hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çok sayıda personelimiz ve iş makinelerimiz çalışmalara haftalar öncesinden başladı. Vatandaşlarımızın ve pazar alanındaki esnaflarımızın rahatı için hijyenik standartlara uygun, tam donanımlı ve modern bir alan inşa etmek için çalışıyoruz. Şimdiye kadar yüzde 60'ı tamamlandı. Ay sonuna kadar bitireceğiz ve ilk kurbanlıklar Haziran başı itibariyle gelecek inşallah." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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